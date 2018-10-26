Глава райисполкома Пуховичей заключен под стражу

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-26T19:30:42+03:00

За коррупционные действия задержан глава Пуховичского района и другие причастные лица. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Против председателя районного исполкома Пуховичей ГУБЭП Министерства внутренних дел возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело о коррупционных преступлениях главы исполкома в настоящий момент передано в разработку специалистов Главного управления по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции ЦА СК. Сообщается, что в коррупции подозревается не только председатель Пуховичского районного исполкома, но и «иные лица».

Все подозреваемые по данном уголовному делу сейчас заключены под стражу. В отношении фигурантов избрана именно такая мера пресечения, уточняют в МВД.

Милиционеры совместно со следователями ведут оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и факты противоправных действий коррупционеров.

Напомним, Пуховичским райисполкомом с декабря 2015 года управляет Сергей Ленковец. С 2009 по 2015 год чиновник руководил Березовским районом.