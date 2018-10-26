В Чашникском районе мужчина поссорился с сожительницей и поджег ее в доме с маленькой дочкой

26 Окт. 19:57 2018-10-26T19:58:25+03:00

Поджигатель никак не мог поделить с сожительницей совместно купленное жилище и решил его поджечь. Фото: pixabay.com.

От милиции поджигатель несколько суток прятался в лесу

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Криминальная драма произошла в одной из деревень в Чашникском районе в конце сентября, сообщают в УСК по Витебской области.

Вечером 27 сентября сельчанин сильно поссорился со своей сожительницей: они никак не могли договориться о том, как поделить дом – совместно нажитое имущество. И тогда 36-летний мужчина решил сжечь жилище. Поджигатель знал, что в доме находятся и женщина, и ее малолетняя дочка.

Когда огнем объяло комнаты в доме еще произошел взрыв: сдетонировали пары бензина. Взрывной волной женщину и ее дочку выбросило через дверь, мужчину – через окно. Сожитель смог укрыться в лесу и два дня прятался недалеко от деревни, пока его все-таки задержали милиционеры.

Сообщается, что женщина и ее дочка оправились от пожара и взрыва, их жизням ничего не угрожает.

Ведутся допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая. Против поджигателя возбуждено уголовное дело за угрозу убийством, он находится под стражей.