В Чашникском районе мужчина поссорился с сожительницей и поджег ее в доме с маленькой дочкой
Криминальная драма произошла в одной из деревень в Чашникском районе в конце сентября, сообщают в УСК по Витебской области.
Вечером 27 сентября сельчанин сильно поссорился со своей сожительницей: они никак не могли договориться о том, как поделить дом – совместно нажитое имущество. И тогда 36-летний мужчина решил сжечь жилище. Поджигатель знал, что в доме находятся и женщина, и ее малолетняя дочка.
Когда огнем объяло комнаты в доме еще произошел взрыв: сдетонировали пары бензина. Взрывной волной женщину и ее дочку выбросило через дверь, мужчину – через окно. Сожитель смог укрыться в лесу и два дня прятался недалеко от деревни, пока его все-таки задержали милиционеры.
Сообщается, что женщина и ее дочка оправились от пожара и взрыва, их жизням ничего не угрожает.
Ведутся допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая. Против поджигателя возбуждено уголовное дело за угрозу убийством, он находится под стражей.
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