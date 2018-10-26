Скончалась пятая жертва, которая ехала в машине, врезавшейся в плуги трактора

26 Окт. 20:28 2018-10-26T20:28:12+03:00

Девушку в Черикове прооперировали приехавшие могилевские хирурги, но спасти ее не удалось

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В Чериковской районной больнице скончалась последняя жертва страшной аварии-мясорубки под Чериковом, которая произошла на трассе вечером 19 октября.

На месте смертельного ДТП погибли четыре женщины: 40-летняя водитель и пассажирки 19, 35 и 49 лет, ехавшие в салоне «Рено». Еще одну пострадавшую в аварии, 19-летнюю девушку, с сильными повреждениями головного мозга спасатели с трудом извлекли из искореженного авто.

Все это время со дня аварии девушка находилась в состоянии комы, сложнейшую операцию ей провели областные хирурги, которые приехали в Чериков из Могилева. Спасти девушку не удалось, она скончалась в больнице днем в пятницу, 26 октября, информирует belta.by со слов врачей райбольницы Черикова.

По факту ДТП идет расследование, против водителя трактора возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.