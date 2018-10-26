Могилевчанин украл для жены в подарок сапоги, а они ей оказались малы
Неприятный инцидент произошел на днях в Могилеве в ТЦ «Парк Сити», сообщает sb.by по информации представителя Ленинского РОВД Могилева.
В торговом центре 40-летняя могилевчанка прикупила себе обновку – сапоги в коробке оставила в камере хранения, а сама зашла в другой магазин за продуктами. Однако вернувшись, женщина обнаружила ячейку вскрытой – сапогам кто-то «приделал ноги»…
В милиции решили проверить камеры видеонаблюдения, так правоохранители вышли на след преступника. Им оказался 41-летний местный житель, работающий грузчиком на одном из предприятий города. Милиционерам на первых порах злоумышленник побоялся открывать дверь, но потом все же впустил их в квартиру.
На пороге правоохранителей встретила и супруга мужчины с новенькими сапогами в руках. Женщина была расстроена: сапоги – подарок мужа оказались ей малы. В каком же она была шоке, когда узнала, что подарок этот краденый?!
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в таком случае мужчину могут посадить на три года.
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