В Речицком районе мужчина похитил фотоловушку лесхоза, но вернул, так как не придумал, что с ней делать

26 Окт. 21:49 2018-10-26T21:49:06+03:00

Украденная камера три дня отправляла лесникам фотоотчеты из пакета, куда ее запихнул вор. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Фотоловушка Василевичского лесхоза прислала «на базу» фотографии, на которых вместо природы было черное изображение. «Сломалась», – подумали работники ГЛХУ и поехали проверять камеру, но на месте, недалеко от деревни Борщевка Речицкого района, устройство не нашли.

Оказалось, что вечером 1 октября, камеру, стоимостью 450 рублей, украли. Она еще три дня отправляла лесникам «фотоотчеты» из пакета, в который ее запихнул вор.

Работники лесхоза обратились в милицию. Правоохранители выяснили, что фотоловушка находится недалеко от деревни Короватичи, а перед исчезновением «лесной камеры» в угодьях находилась бригада рабочих, сообщили в УВД Гомельщины.

Опросив их оперативки вышли на вора. Им оказался 35-летний водитель, который отойдя в лес по малой нужде увидел на дереве «камеру». Он отцепил ремни и засунул устройство в пакет, который потом спрятал в лесу. За пару дней мужчина не придумал, что делать с этой камерой, а услышав, что милиция расследует кражу, пошел признаваться.

Возбуждено уголовное дело.