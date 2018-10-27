Россиянам, избившим маршрутчика в Минске, грозит до 6 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-27T10:17:28+03:00

Один из них сейчас находится под стражей

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Все произошло 24 октября на улице Орловская в Минске. Со стороны Комаровского рынка ехал водитель маршрутки. Тут он увидел, что на дороге стоит трактор. Чтобы его объехать, он сначала выехал во вторую полосу, а затем вернулся обратно. Однако путь ему преградили два авто с российскими номерами, из них вышли водители, ударили маршрутчика кулаком в лицо и уехали.

Мужчина обратился в милицию, сейчас двое подозреваемых задержаны, оба они из России.

- К одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Со вторым подозреваемым сейчас проводятся следственные действия, - цитирует belta.by официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову.

Сейчас заведено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). По ней, обидчикам грозит до 6 лет лишения свободы.