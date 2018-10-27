Из-за перехода стран-соседей на зимнее время БелЖД изменит расписание поездов

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-27T11:30:45+03:00

В ночь с 27 на 28 октября соседние страны - Литва, Латвия, Польша и Украина - переведут стрелки на час назад Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Время отправления из Минска останется неизменным, а вот в соседние столицы поезда будут приезжать на час раньше

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В ночь с 27 на 28 октября соседние страны - Литва, Латвия, Польша и Украина - переведут стрелки на час назад. В Беларуси отказались от сезонного перевода часов еще в 2011 году. Так что, если вы запланировали путешествие в эти страны, нужно будет учитывать корректировки во времени.

К примеру, с 29 октября поезд Минск—Киев будет отправляться из Минска в 22:40, как обычно, а вот прибывать будет на час раньше, в 7.55. В обратном направлении он будет отправляться в 21:09, то есть на час раньше обычного, а время прибытия в Минск останется прежним — 8:38.

Поезд Минск—Вильнюс будет отправляться из Минска в 7:35, а прибывать на конечную станцию на час раньше, в 9:05 . Из Вильнюса поезд отправится в 18:30 (сейчас — в 19:30), а в Минск он прибудет без изменений — в 22:00.

С 27 октября поезд Минск—Рига будет отправляться из Минска, как и раньше, в 20:38, а время прибытия в Ригу изменится с 8:28 на 7:30. В обратном направлении он будет выезжать из Риги в 19:20 и приезжать в Минск в 7:50.

Изменения произойдут и в расписании поездов с пересадкой - Минск—Брест и Брест—Варшава.

Из Минска в Брест поезд отправится в 10:55, и прибудет туда в 14:31. А вот из Бреста до Варшавы поезд будет отправляться в 15:23 и прибывать в Варшаву в 17:25. Из Варшавы поезд будет отправляться в 08:25 и приедет в Брест в 14:49. В Минск поезд выедет из Бреста в 15:15 и приедет в белорусскую столицу в 18:49.

Также в пресс-службе БелЖД уточняют, что после перехода соседей на зимнее время изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, следующих транзитом по Беларуси в страны Западной Европы. Скорректируется также расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по Беларуси.