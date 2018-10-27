В многоэтажке в Жлобине произошел взрыв, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-27T12:16:08+03:00

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Все произошло под утро 27 октября, в Жлобине. Около 6 утра в МЧС позвонили жильцы одного из домов города и рассказали, что в подъезде стоит запах гари и газа.

Когда туда приехали спасатели, они обнаружили, что на седьмом этаже девятиэтажки разрушена перегородка между квартирами. Предположительно это произошло из-за взрыва бытового газа, сообщают в Гомельском областном одразделении МЧС.

Из многоэтажки пришлось эвакуировать 19 человек Фото: МЧС

Больше всего пострадали хозяева квартир. Их доставили в больницу: одного с ожогами ног, другого с травмой головы. В момент взрыва в квартире второго мужчины были его жена, маленькие сын и дочь, они не пострадали.

Также спасатели эвакуировали и 19 жильцов других квартир: 14 взрослых и 5 детей.

Из-за взрыва межквартирная перегородка была разрушена, выбиты окна и двери. Причина взрыва устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – открытая конфорка газовой плиты в одной из квартир.