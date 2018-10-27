2018-10-27T13:06:42+03:00
Звезды

Стало известно, кто будет вести детское «Евровидение-2018» в Минске

Конкурс пройдет 25 ноября в «Минск-арене». Всего будет пятеро ведущих
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Открывать детское «Евровидение» будут Денис Дудинский и Анна Квилория Фото: tvr.byОткрывать детское «Евровидение» будут Денис Дудинский и Анна Квилория Фото: tvr.by
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Чуть меньше месяца осталось до детского конкурса «Евровидение-2018», которое пройдет в Минске. Подготовка идет полным ходом, уже стали известны имена ведущих международного музыкального шоу. В Белтелерадиокомпании говорят, что было больше сотни заявок, причем не только из Беларуси, но и из других стран.

Всего будет пятеро ведущих: двое будут вести церемонию открытия конкурса, а остальные – основное шоу и закулисье в «Минск-арене»

Евгений Перлин будет вести основное шоу в «Минск-Арене» вместе с участницей «Евровидения-2017» Хеленой Мерааи и певицей Зеной Фото: tvr.by

Евгений Перлин будет вести основное шоу в «Минск-Арене» вместе с участницей «Евровидения-2017» Хеленой Мерааи и певицей Зеной Фото: tvr.by

Открывать детское «Евровидение» будут Денис Дудинский и Анна Квилория. Церемония пройдет 19 ноября в НВЦ «БелЭкспо», сообщили в эфире телеканала «Белрусь-1».

А 25 ноября на сцену «Минск-Арены» выйдут ведущий новостей, передач «Добрай раніцы, Беларусь!» и «Макаёнка, 9» Евгений Перлин, представительница Беларуси прошлогоднем детском «Евровидении-2017» Хелена Мерааи, а также финалистка проекта «Новая фабрика звезд», национальных отборов на детское «Евровидение» Зена. Они будут работать на основной сцене, а также общаться с участниками в гринруме.

В прошлом году певица Хеленой Мерааи участвовала в детском «Евровидение», а в этом она будет его вести Фото: tvr.by

В прошлом году певица Хеленой Мерааи участвовала в детском «Евровидение», а в этом она будет его вести Фото: tvr.by

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