Видеофакт: В Гомеле Петр Порошенко спел с земляками украинский гимн

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-27T15:25:46+03:00

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Во время визита в Гомель Петр Порошенко возложил цветы к памятнику поэту Тарасу Шевченко и встретился с представителями украинской диаспоры.

-Украина и Беларусь действительно имеет давние исторические отношения. Хочу напомнить вам, что знаменитый украинский гетман, автор первой украинской конституции Пилип Орлик родился на белорусской земле, - написал у себя на Фейсбуке Петр Порошенко. - Надеюсь, что в ближайшее время будет решен вопрос об установке в Минске памятника этому выдающемуся деятелю.

Также президент Украины рассказал, он обратился к Александру Лукашенко для решения вопроса о трансляции украинского телеканала в Беларуси.

-Спасибо большое фантастическому украинскому сообществу Беларуси за невероятно теплый прием, — написал Петр Порошенко. В конце встречи президент спел вместе с земляками украинский гимн.

Напомним, 26 октября Петр Порошенко приехал в Гомель на встречу с Александром Лукашенко в рамках форума регионов Беларуси и Украины.