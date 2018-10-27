СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-27T15:04:59+03:00

При обрушении моста в Приморье погибла женщина с ребенком Фото: МЧС России

На водителя грузовика, который в полтора раза превысил допустимую нагрузку на мост, завели уголовное дело

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Жуткая трагедия произшла 26 октября на дороге Осиновка - Рудная Пристань в Михайловском районе. Из-а большегруза там рухнул автомобильный мост. Оказалось, фура с 20 т картофеля в полтора раза превысила допустимую нагрузку на мост, это и стало причиной аварии.

Также при падении прицеп Volvo откатился назад, защемив автомобиль Mazda, который ехал сзади. За рулем лековушки была женщина, в салоне был маленький ребенок, они погибли на месте, сообщают в Следственном комитете России.

В Следственном комитете РФ по Приморскому краю завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).