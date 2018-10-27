2018-10-27T16:24:52+03:00
Экономика

Опять на копейку! В Беларуси продолжает дорожать топливо

С начала года цену поднимали уже более 20 раз!
Ольга ШИЛАК
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Топливо в Беларуси вновь подорожало на одну копейкуТопливо в Беларуси вновь подорожало на одну копейкуФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Кажется, автолюбители уже привыкли к столь частому повышению цен на топливо. Еще бы, с начала года стоимость поднимали более 20 раз! И каждый раз на одну копейку.

Очередное изменение цен пройдет в воскресенье, 28 октября.

-С целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти с 28 октября стоимость автомобильного топлива на АЗС повышается на 1 копейку, - указано на сайте предприятия «Белнефтехим».

Так выглядят новые цены на топливо:

Цена бензина

АИ-92-К5-Евро – 1,40 руб.

АИ-95-К5-Евро – 1,49 руб.

АИ-98-К5-Евро – 1,70 руб.

Дизельное Топливо – 1,49 руб.

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Таким образом, бензины и дизели в этом году подорожали каждый на 20 копеек. Кто-то может сказать, что копейка - это мало, но повышение - за один литр. В среднем человек, который пять раз в неделю ездит на машине на работу и с работы, иногда по личным делам и по магазинам, тратит в месяц порядка 100 литров топлива. Получается, по сравнению с началом года траты на бензин в месяц увеличились на 20 рублей (читайте далее)

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