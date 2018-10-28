Страшная авария под Радошковичами: четверо погибших, пятеро в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-28T09:55:58+03:00

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:Жуткая авария произошла накануне, в субботу 27 октября. Около половины пятого вечера на трассе Минск-Молодечно столкнулись две легковушки. Причины аварии пока неизвестны, но, по предварительной информации, один из водителей выехал на встречную.

В обеих машинах находилось девять человек. Четверо из них погибли, пятеро находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщает belta.by со ссылкой на Минздрав, одну из пострадавших женщин доставили в Минскую областную больницу, еще двух женщин - в больницу скорой помощи. У них закрытые и открытые черепно-мозговые травмы, травмы конечностей, сочетанные травмы. Также среди пострадавших двое детей. Одному из них 1,5 года, он проходит обследование в детской клинической больнице. Второй, 10-летний ребенок находится в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с открытым переломом голени.