В Березовском районе перевернулась лодка, один человек утонул
Еще трое в больнице
45-летний мужчина утонул из-за перевернувшейся лодки.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В субботу, 27 октября, на Селецком водохранилище в 700 метрах от берега перевернулась лодка. В ней было четыре человека. Спасатели выехали на место происшествия и доставили всех четверых на берег в спасательной лодке. Как сообщает 112.by, трое из них находились в сознании, один - без. Спасти его медики не смогли. Мужчине было 45 лет.
Остальным троим пострадавшим 36, 34 и 32 года. Они находятся в Березовской больнице с переохлаждением и алкогольной интоксикацией.