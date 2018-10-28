В Березовском районе перевернулась лодка, один человек утонул

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-28T12:01:55+03:00

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В субботу, 27 октября, на Селецком водохранилище в 700 метрах от берега перевернулась лодка. В ней было четыре человека. Спасатели выехали на место происшествия и доставили всех четверых на берег в спасательной лодке. Как сообщает 112.by, трое из них находились в сознании, один - без. Спасти его медики не смогли. Мужчине было 45 лет.

Остальным троим пострадавшим 36, 34 и 32 года. Они находятся в Березовской больнице с переохлаждением и алкогольной интоксикацией.