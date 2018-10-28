Туристка из России нашла в озере человеческий череп

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-28T13:18:04+03:00

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Жительница Санкт-Петербурга приехала в Беларусь и остановилась в деревне Укля Браславского района. В один из дней она отправилась на прогулку по берегу одноименного озера - и вдруг заметила в воде человеческий череп! Он лежал на дне в метре от берега и немного выступал из воды. Нижней челюсти, волосяного покрова и мышечной ткани на черепе не было. О своей жуткой находке женщина сообщила в милицию. Как сообщает braslav-star.by, назначена медико-криминалистическая экспертиза, но повреждений насильственного характера на черепе нет.