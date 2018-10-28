2018-10-28T13:50:43+03:00
Происшествия

В Лунинце годовалую девочку убили из-за того, что ее плач мешал пьяной компании

Подозреваемые задержаны
Яна ПТИЧКИНА
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В Лунинце убили годовалую девочку.В Лунинце убили годовалую девочку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Трагедия случилась вечером в субботу, 27 октября. 25-летняя женщина выпивала в компании своего 47-летнего знакомого, помимо них в квартире находилась годовалая дочка женщины. По данным media-polesye.by, плач девочки слишком мешал собутыльникам, поэтому в какой-то момент ей перерезали горло.

Как сообщается в телеграм-канале Следственного комитета, труп девочки по возвращении домой обнаружил ее отец. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

В семье воспитываются два старших ребенка, но где они были в момент совершения преступления, неизвестно. Кроме того, семья состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении.

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