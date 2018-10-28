2018-10-28T15:18:00+03:00
Общество

Доставайте зонты: на 29 октября синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей

А кое-где выпадет и мокрый снег
Яна ПТИЧКИНА
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На понедельник, 29 октября, объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей.На понедельник, 29 октября, объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Понедельник - день тяжелый, а с такой погодой - вдвойне. На 29 октября синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей. А на севере страны, сообщает belta.by, стоит готовиться не только к дождям, но и к мокрому снегу. Также днем местами возможен сльный порывистый ветер.

Если говорить о температуре, то ночью ожидается от +1 до +7 градусов. По северу возможны ночные заморозки до -2. Днем столбики термометров поднимутся до 2-7 градусов, а по югу - до 8-15.

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