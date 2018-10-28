2018-10-28T16:51:03+03:00
Спорт

Владелец английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился на вертолете возле стадиона своей команды

По предварительным данным, он был там вместе с дочерью
Яна ПТИЧКИНА
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Вертолет владельца футбольного клуба «Лестер Сити» разбился возле стадиона команды. ФОТО: скриншот видео APВертолет владельца футбольного клуба «Лестер Сити» разбился возле стадиона команды. ФОТО: скриншот видео AP
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Авария произошла в Лестере вечером в субботу, 27 октября, после окончания матча английской Премьер-лиги между командами «Лестер Сити» и «Вест Хэм». Владелец «Лестера», тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха прилетал на своем вертолете на каждую домашнюю игру команды, а после ее окончания улетал прямо с поля. На этот раз, по словам очевидцев, вертолет поднялся над трибунами, но потом начал кружиться вокруг своей оси и терять высоту. Он упал на стоянку возле стадиона и загорелся. Его начала тушить дежурившая на стадионе полиция, а затем и приехавшие спасатели.

Оифициальных данных о том, кто находился на борту и есть ли выжившие, пока нет. Но, как пишет bbc.co.uk, Вишай Шривадданапрабха был в разбившемся вертолете. К тому же до этого его видели и на стадионе. Также сообщается, что кроме него на борту находилось четыре человека, среди которых и дочь бизнесмена.

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