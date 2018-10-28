Минское и брестское «Динамо» сыграли вничью, БАТЭ вырвал победу в Гомеле и другие результаты чемпионата Беларуси
Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Беларуси. В центральном матче встречались минское и брестское «Динамо». Игра держала в напряжении, особую подоплеку добавлял тот факт, что в обоих командах есть футболисты, которые начинали сезон в стане соперника. На поле было много борьбы и несколько раз дело едва не дошло до драки. В итоге матч завершился ничьей - 1:1.
БАТЭ играл с «Гомелем» и вырвал победу в конце матча: вновь после выхода на замену забил Максим Скавыш.
Солигорский «Шахтер» проиграл в Жодино местному «Торпедо-БелАЗ». Таким образом, борьба за места на пьедестале обострилась еще больше.
«Беларусбанк - высшая лига 2018». 26-й тур. Результаты
Ислочь - Минск - 0:3
Днепр - Слуцк - 2:0
Торпедо-Минск - Витебск - 0:1
Городея - Смолевичи - 4:1
Неман - Луч - 0:0
Торпедо-БелАЗ - Шахтер - 1:0
Динамо-Минск - Динамо-Брест - 1:1
Гомель - БАТЭ - 0:1
Положение лидеров в чемпионате Беларуси после 26 туров. Фото: abff.by
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