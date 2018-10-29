2018-10-29T09:49:52+03:00
Общество

В Браславском районе отдыхающая нашла в озере человеческий череп

Эксперты устанавливают, когда погиб человек
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Женщина нашла череп, когда гуляла по берегу озера.Женщина нашла череп, когда гуляла по берегу озера.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

Жуткий сюрприз поджидал женщину, которая отдыхала в Браславском районе. В озере, по берегу которого прогуливалась женщина, она нашла человеческий череп.

Историю рассказывает «Браслаўская звязда» со ссылкой на районный отдел внутренних дел. Женщина приехала отдыхать в деревню Укля из Санкт-Петербурга. Озеро, по берегу которого она гуляла, находится в самой деревне. Череп отдыхающая заметила на расстоянии примерно метра от берега. Он лежал на дне на глубине около 10 сантиметров и слегка выступал на поверхность воды. У черепа не было нижней челюсти. По предварительным данным, на черепе нет механических повреждений, которые говорили бы о том, что человека убили. Сейчас эксперты занимаются установлением давности смерти человека, чей череп обнаружен в озере.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусский боксер Иван Баранчик стал чемпионом IBF
Минское и брестское «Динамо» сыграли вничью, БАТЭ вырвал победу в Гомеле - и другие результаты чемпионата Беларуси
Владелец английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился на вертолете возле стадиона своей команды
Доставайте зонты: на 29 октября синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей
В Лунинце годовалую девочку убили из-за того, что ее плач мешал пьяной компании
Туристка из России нашла в озере человеческий череп
В Березовском районе перевернулась лодка, один человек утонул
Страшная авария под Радошковичами: четверо погибших, пятеро в тяжелом состоянии
Опять на копейку! В Беларуси продолжает дорожать топливо
Видеофакт: В Гомеле Петр Порошенко спел с земляками украинский гимн
При обрушении моста в Приморье погибла женщина с ребенком
Стало известно, кто будет вести детское «Евровидение-2018» в Минске
В многоэтажке в Жлобине произошел взрыв, пострадали два человека
Из-за перехода стран-соседей на зимнее время БелЖД изменит расписание поездов
Россиянам, избившим маршрутчика в Минске, грозит до 6 лет тюрьмы
В Речицком районе мужчина похитил фотоловушку лесхоза, но вернул, так как не придумал, что с ней делать
Могилевчанин украл для жены в подарок сапоги, а они ей оказались малы
Скончалась пятая жертва, которая ехала в машине, врезавшейся в плуги трактора
В Чашникском районе мужчина поссорился с сожительницей и поджег ее в доме с маленькой дочкой
Глава райисполкома Пуховичей заключен под стражу
Страшное ДТП в Бресте: BMW опрокинулось несколько раз, водитель вылетел через люк
В Минске задержали 15-летнего закладчика наркотиков и трех его подельников
Поезд Минск - Адлер застрял на 15 часов в Адыгее
В Пинске мотоциклист сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе
Порошенко: «Между Беларусью и Украиной есть доверие»
По сигналу таксиста в Минске поймали мужчину, который вез наркотики
Водитель опрокинувшегося грузовика собрал рассыпанную свеклу и уехал, чтобы не встречаться с ГАИ
Ревнивец бил подругу ножом с такой силой, что сломал его на три части