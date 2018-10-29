В Браславском районе отдыхающая нашла в озере человеческий череп

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-29T09:49:52+03:00

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Жуткий сюрприз поджидал женщину, которая отдыхала в Браславском районе. В озере, по берегу которого прогуливалась женщина, она нашла человеческий череп.

Историю рассказывает «Браслаўская звязда» со ссылкой на районный отдел внутренних дел. Женщина приехала отдыхать в деревню Укля из Санкт-Петербурга. Озеро, по берегу которого она гуляла, находится в самой деревне. Череп отдыхающая заметила на расстоянии примерно метра от берега. Он лежал на дне на глубине около 10 сантиметров и слегка выступал на поверхность воды. У черепа не было нижней челюсти. По предварительным данным, на черепе нет механических повреждений, которые говорили бы о том, что человека убили. Сейчас эксперты занимаются установлением давности смерти человека, чей череп обнаружен в озере.