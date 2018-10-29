На футбольном матче в Минске впервые заметили бронетехнику с водометами

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-29T12:43:02+03:00

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Минское «Динамо» сыграло вничью с одноименным клубом из Бреста в домашнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси - 1:1. Минчане не смогли воспользоваться осечкой «Шахтера» и не сумели вернуться в тройку лидеров.

За несколько часов до начала поединка около арены были замечены солдаты и бронетехника с водометами, которая предназначена для борьбы с массовыми беспорядками, сообщает pressball.by. На обновленном стадионе такое происходит первый раз.