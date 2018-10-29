Минчанина, который пропал после выписки из больницы, нашли погибшим

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-29T11:44:28+03:00

Молодой человек ушел из больницы и не вернулся домой. Фото: ПСО "Ангел"

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32-летнего Евгения Конопелько искали несколько дней. Он был на лечении в РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. В среду, 24 октября, его выписали в первой половине дня - и молодой человек ушел в неизвестном направлении.

27 октября поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил, что Евгения нашли, он погиб. При каких обстоятельствах это произошло, в отряде не комментируют и выражают соболезнования родным и близким погибшего.