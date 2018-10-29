2018-10-29T11:43:38+03:00
Происшествия

СК: гомельчанин, порезавший троих милиционеров в троллейбусе, исповедует радикальный ислам

Гомельчанина будут судить по двум статьям - ему грозит большой срок
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Фото из группы ВКонтакте "Это Гомель, детка!". Автор: Дмитрий ЗаяцФото из группы ВКонтакте "Это Гомель, детка!". Автор: Дмитрий Заяц
Изменить размер текста:

В Гомеле окончили расследование одного из самых резонансных преступлений года: вечером 15 мая в троллейбусе в центре города молодой человек ранил ножом троих милиционеров и убежал. Нашли его уже наутро и задержали только с помощью выстрелов в районе набережной реки Сож.

Выяснилось, что 24-летнего гомельчанина Никиту в апреле судили за хулиганство и незаконный оборот наркотических средств, наказав тремя годами ограничения свободы в колонии открытого типа. Вскоре гомельчанин оказался в районной больнице Шклова, где проходил лечение, и сбежал оттуда. Парня объявили в республиканский розыск.

- Мужчину не раз привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка и условий отбывания наказания. Он состоял на учете в исправительном учреждении как склонный к экстремистской и другой противоправной деятельности. Исповедует радикальный ислам, - рассказывает «Комсомолке» официальный представитель Управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Примерно через месяц беглеца нашли в его родном городе. Задержание решили провести вечером в салоне троллейбуса на остановке «Универмаг «Гомель».

- В ходе задержания мужчина оказал активное сопротивление трем сотрудникам милиции, причинив им несколько ножевых ранений. После нападения на оперативников обвиняемый скрылся. Утром 16 мая сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома с применением табельного оружия задержали его в прибрежной зоне реки Сож, - говорит представитель УСК.

В итоге на парня возбудили уголовные дела за уклонение от отбывания наказания и за «покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением ими служебной деятельности». Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Гомельчанину грозит серьезный срок. Незадолго до ЧП в Гомеле за похожее преступление мозырянину Андрею Рабешко, который при задержании ранил троих милиционеров, вынесли суровый приговор: 18 лет заключения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусов на разбившемся в Индонезии самолете не было
Лукашенко: «Если завтра с ружьем придется встать на защиту своей родины? Нам придется раздать каждому оружие»
За убийство младенца после домашних родов пинчанку приговорили к 11 годам колонии
За лишние суммы в жировках чиновников будут штрафовать
Минчанина, который пропал после выписки из больницы, нашли погибшим
На футбольном матче в Минске впервые заметили бронетехнику с водометами
Белорусский боксер Иван Баранчик стал чемпионом IBF
В Браславском районе отдыхающая нашла в озере человеческий череп
Минское и брестское «Динамо» сыграли вничью, БАТЭ вырвал победу в Гомеле - и другие результаты чемпионата Беларуси
Владелец английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился на вертолете возле стадиона своей команды
Доставайте зонты: на 29 октября синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей
В Лунинце годовалую девочку убили из-за того, что ее плач мешал пьяной компании
Туристка из России нашла в озере человеческий череп
В Березовском районе перевернулась лодка, один человек утонул
Страшная авария под Радошковичами: четверо погибших, пятеро в тяжелом состоянии