СК: гомельчанин, порезавший троих милиционеров в троллейбусе, исповедует радикальный ислам

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-29T11:43:38+03:00

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В Гомеле окончили расследование одного из самых резонансных преступлений года: вечером 15 мая в троллейбусе в центре города молодой человек ранил ножом троих милиционеров и убежал. Нашли его уже наутро и задержали только с помощью выстрелов в районе набережной реки Сож.

Выяснилось, что 24-летнего гомельчанина Никиту в апреле судили за хулиганство и незаконный оборот наркотических средств, наказав тремя годами ограничения свободы в колонии открытого типа. Вскоре гомельчанин оказался в районной больнице Шклова, где проходил лечение, и сбежал оттуда. Парня объявили в республиканский розыск.

- Мужчину не раз привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка и условий отбывания наказания. Он состоял на учете в исправительном учреждении как склонный к экстремистской и другой противоправной деятельности. Исповедует радикальный ислам, - рассказывает «Комсомолке» официальный представитель Управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Примерно через месяц беглеца нашли в его родном городе. Задержание решили провести вечером в салоне троллейбуса на остановке «Универмаг «Гомель».

- В ходе задержания мужчина оказал активное сопротивление трем сотрудникам милиции, причинив им несколько ножевых ранений. После нападения на оперативников обвиняемый скрылся. Утром 16 мая сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома с применением табельного оружия задержали его в прибрежной зоне реки Сож, - говорит представитель УСК.

В итоге на парня возбудили уголовные дела за уклонение от отбывания наказания и за «покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением ими служебной деятельности». Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Гомельчанину грозит серьезный срок. Незадолго до ЧП в Гомеле за похожее преступление мозырянину Андрею Рабешко, который при задержании ранил троих милиционеров, вынесли суровый приговор: 18 лет заключения.