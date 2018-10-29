2018-10-29T14:05:12+03:00
Общество

За лишние суммы в жировках чиновников будут штрафовать

Должностных лиц буду штрафовать на сумму до 49 рублей, за повторное нарушении - до 490 рублей
Григорий ГРИБОВ
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За лишние суммы в жировках чиновников будут штрафовать. Фото: БелТА.За лишние суммы в жировках чиновников будут штрафовать. Фото: БелТА.
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Вступила в силу статья Кодекса Беларуси об административных правонарушениях «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей». Это предусмотрено законом от 17 июля «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь». По новому закону включение должностными лицами организаций, которые занимаются эксплуатацией жилфонда и предоставляют ЖКУ или которые начисляют плату за ЖКУ и плату за пользование жилым помещением, лишних сумм в жировку влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 базовых величин - то есть 49 рублей. Речь идет о включении сумм за ЖКУ, превышающих стоимость услуг, оказанных потребителю, либо сумм платы за дополнительные ЖКУ без заключения соответствующих договоров на их оказание с потребителями, либо иных платежей, включение которых в извещение не предусмотрено законодательством. Согласно второй части данной статьи, те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин. Как отмечал ранее заместитель министра ЖКХ Виталий Смирнов, при обнаружении лишних сумм в извещении можно обратиться в местный исполком или администрацию соответствующего района города. Если факт правонарушения подтвердится, то на виновное должностное лицо должен быть составлен административный протокол. Дела о таких правонарушениях будут рассматривать специально созданные комиссии.

- Все дополнительные услуги могут оказываться только на основании заключенного с потребителем индивидуального договора, при этом жители вправе отказаться от таких услуг. На практике же бывает, что людей не проинформировали, договор не заключали, но плату начисляют. Это незаконно, - цитирует belta.by замминистра.

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