2018-10-29T14:49:08+03:00
Происшествия

За убийство младенца после домашних родов пинчанку приговорили к 11 годам колонии

Труп ребенка нашли в дамской сумке
Оксана БРОВАЧ
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Женщина скрывала беременность, а убитого младенца спрятала в сумку. Фото: sudexpert.gov.byЖенщина скрывала беременность, а убитого младенца спрятала в сумку. Фото: sudexpert.gov.by
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Приговор 29 октября огласил Брестский областной суд. За убийство с особой жестокостью 35-летнюю женщину осудили на 11 лет заключения в колонии общего режима. Максимальное наказание, которое, согласно Уголовному кодексу, ей грозило, - 25 лет тюрьмы.

В суде женщина утверждала, что новорожденную дочь она не убивала.

- Я падала несколько раз. И где-то я его придавила своим телом. У меня было кровотечение, и слабость очень сильная была. Он выпадал из моих рук несколько раз, в ванной. Потом, когда по квартире вместе с ним я ходила, он тоже вместе со мной падал...

Следствие и экспертизы пришли к совсем другим выводам. По версии гособвинения, женщина нанесла ребенку не менее 49 телесных повреждений, в том числе как минимум 8 раз ударила по голове и туловищу. Затем зажала нос и рот - младенец умер от удушения. Труп мать завернула в пакет и спрятала в дамскую сумку. Затем вызвала скорую помощь и пожаловалась на выкидыш. Медики же заподозрили недавние роды и доложили об этом в милицию.

Приговор в силу еще не вступил.

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