Лукашенко: «Если завтра с ружьем придется встать на защиту своей родины? Нам придется раздать каждому оружие»

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-29T14:50:35+03:00

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- Когда распался Союз и новые государства перечеркнули славную историю комсомола, мы подхватили его знамя и передали своим детям, - сказал Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, нынешняя задача современной молодежи - сохранить мир, завещанный комсомольцами, и "продолжить их дело - жить и работать во имя счастья и благополучия будущих поколений", - сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко также отметил, что за минувшие сто лет ничего не изменилось - цели активной молодежи остались прежними.

- Мы хотим этот мир изменить, может быть, несколько иными методами, чем раньше. Но мы хотим этот мир изменить к лучшему. Это главная задача нашей молодежи, - заявил Лукашенко.

Лукашенко сказал, что у него часто интересуются, почему он такое внимание уделяет развитию в стране молодежного движения.

- Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьем придется встать на защиту своей Родины? Я, как главнокомандующий, обойдусь, что ли, только той структурой и системой, которая создана в Вооруженных силах и милиции? Нет. Нам придется раздать каждому, прежде всего мужику, да и девчонке, оружие, чтобы защитить, ладно, не Родину, себя и свою семью, своих детей. Вдруг, не дай бог, конфликт, война - какие ты структуры задействуешь? Как было в Великую Отечественную войну? Коммунисты, комсомольцы - вперед. Потому что была мощная партийная организация, государственная власть в ней была сосредоточена, и молодежная организация. Люди жили, воевали, погибали и принесли нам Победу, - обратил внимание глава государства. - Эту структуру в трудную, пусть даже не военную минуту глава государства - не будет меня, будет кто-то другой, - правительство смогут задействовать. Это колоссальный резерв, который сегодня создан.

Лукашенко подчеркнул, что союз молодежи должен функционировать как часы - от первого секретаря до первичной ячейки.

- Если этого у вас не будет, считайте, что вы обманули меня, народ и зря потратили деньги, пусть даже небольшие. Этот костяк должен действовать, и тогда в трудные периоды я могу задействовать многие рычаги для того, чтобы мобилизовать страну. Конечно, главный костяк - это органы власти, - заметил Александр Лукашенко. - Но останавливаться нельзя, надо совершенствоваться, потому что задействовать структуру на полную мощь можно только тогда, когда вы будете пользоваться огромным авторитетом у молодежи, даже у той, которая не будет членами вашего союза.