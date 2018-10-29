Белорусов на разбившемся в Индонезии самолете не было

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-29T16:28:32+03:00

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Сегодня в Индонезии разбился Boeing 737 - погибли все: 181 пассажир, двое пилотов и шестеро бортпроводников, которые находились на борту. Пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из Джакарты - это в Индонезии. Его обломки, по сведениям мировых СМИ, найдены в Яванском море. Очевидцы сообщили, что видели, как самолет упал в море в 11 километрах от западного побережья острова Ява.

- Граждан Беларуси не было на борту потерпевшего крушение самолета Boeing 737 индонезийской компании Lion Air, - сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.