«Чтобы быть мужиками»: Лукашенко рассказал, как нужно заниматься спортом

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-29T16:29:57+03:00

По мнению президента, для этого достаточно 30 - 45 минут в день

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Сегодня Александр Лукашенко встретился с активистами БРСМ. Помимо прочего, президент рассказал молодежи о своем отношении к спорту:

- Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю (спорту. - Прим. БЕЛТА). У меня норма - два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую. За вами дети потянутся, - рассказал Лукашенко. Он отметил, что занятия в залах, закрытых помещениях или, например, на беговой дорожке ему не по душе:

- И вам советую больше заниматься на улице. Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30 - 45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс, - сказал Александр Лукашенко.