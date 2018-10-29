2018-10-29T16:29:57+03:00
Общество

«Чтобы быть мужиками»: Лукашенко рассказал, как нужно заниматься спортом

По мнению президента, для этого достаточно 30 - 45 минут в день
Поделиться:
«Чтобы быть мужиками»: Лукашенко рассказал, как нужно заниматься спортом. Фото: БелТА.«Чтобы быть мужиками»: Лукашенко рассказал, как нужно заниматься спортом. Фото: БелТА.
Изменить размер текста:

Сегодня Александр Лукашенко встретился с активистами БРСМ. Помимо прочего, президент рассказал молодежи о своем отношении к спорту:

- Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю (спорту. - Прим. БЕЛТА). У меня норма - два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую. За вами дети потянутся, - рассказал Лукашенко. Он отметил, что занятия в залах, закрытых помещениях или, например, на беговой дорожке ему не по душе:

- И вам советую больше заниматься на улице. Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30 - 45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс, - сказал Александр Лукашенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Брестом в ДТП перевернулся BMW с водителем, который 71 раз привлекался за нарушение ПДД
Лукашенко спел со студентами песню про советских комсомольцев
Новоплоцк на несколько часов остался без света и воды
Девушка узнавала данные банковских карточек своих знакомых, а потом воровала оттуда деньги
В Минске пешехода переехали два раза
Белорусов на разбившемся в Индонезии самолете не было
Лукашенко: «Если завтра с ружьем придется встать на защиту своей родины? Нам придется раздать каждому оружие»
За убийство младенца после домашних родов пинчанку приговорили к 11 годам колонии
За лишние суммы в жировках чиновников будут штрафовать
СК: гомельчанин, порезавший троих милиционеров в троллейбусе, исповедует радикальный ислам
Минчанина, который пропал после выписки из больницы, нашли погибшим
На футбольном матче в Минске впервые заметили бронетехнику с водометами
Белорусский боксер Иван Баранчик стал чемпионом IBF
В Браславском районе отдыхающая нашла в озере человеческий череп
Минское и брестское «Динамо» сыграли вничью, БАТЭ вырвал победу в Гомеле - и другие результаты чемпионата Беларуси
Владелец английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился на вертолете возле стадиона своей команды
Доставайте зонты: на 29 октября синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей
В Лунинце годовалую девочку убили из-за того, что ее плач мешал пьяной компании
Туристка из России нашла в озере человеческий череп
В Березовском районе перевернулась лодка, один человек утонул
Страшная авария под Радошковичами: четверо погибших, пятеро в тяжелом состоянии