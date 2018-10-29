В Минске пешехода переехали два раза

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-29T17:00:43+03:00

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Все случилось 29 октября рано утром на нерегулируемом перекрестке на улице Могилевской. Сначала 18-летнюю девушку сбил Citroen. От удара пешехода отбросило в сторону, и его еще раз сбил проезжавший рядом BMW. В результате аварии девушка получила закрытую травму живота и перелом костей таза.

Сейчас следователи восстанавливают картину аварии. Пока известно, что у Citroen не было техосмотра и страховки.