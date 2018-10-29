2018-10-29T17:59:10+03:00
Общество

Девушка узнавала данные банковских карточек своих знакомых, а потом воровала оттуда деньги

Суммы она переводила на свой счет, открытый в букмекерской конторе
Григорий ГРИБОВ
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Девушка узнавала данные банковских карточек своих знакомых, а потом воровала оттуда деньги. Фото: СК РБ.Девушка узнавала данные банковских карточек своих знакомых, а потом воровала оттуда деньги. Фото: СК РБ.
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Этим делом теперь занимаются следователи. Они выяснили, что 20-летняя девушка брала у своих знакомых деньги в долг. Он говорила, что вернет их путем перечисления на банковские карты. Поэтому просила прислать ей реквизиты карточек, включая трехзначный код на обороте. Также она подсмотрела данные карты своей коллеги, когда работала в оздоровительном лагере под Молодечно. Всего следователи установили 15 случаев краж денег. Деньги девушка переводила на свой счет, открытый в одной из букмекерских контор. Деньги она снимала и тратила по своему усмотрению.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно»)

А еще следователи напоминают о необходимости соблюдения рекомендаций, позволяющих избежать совершения подобного рода преступлений. Необходимо выполнять простые правила: никому не называть ПИН-код банковской карточки, никому ее не передавать и не поддаваться на просьбы о передаче ее реквизитов.

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