2018-10-29T17:59:48+03:00
Общество

Новоплоцк на несколько часов остался без света и воды

Сейчас город подключают к системе резервного питания
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В Новополоцке отключили свет и воду, ведутся ремонтные работы.В Новополоцке отключили свет и воду, ведутся ремонтные работы.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

Сегодня Новополоцк остался без электричества и воды. Электроснабжение исчезло ввезде - и в административных зданиях, и в жилых домах, на предприятиях, в детских учреждениях… Отключились даже светофоры на улицах. В некоторых многоквартирных домах водоснабжение было, но, как рассказывают новополочане, вода текла тонкой струйкой.

По свидетельствам жителей города, апокалипсис местного масштаба начался около трех часов дня.

По информации телекомпании «Вектор», из-за аварии на участке линии электропередач, снабжающей Полоцк и Новополоцк, произошла авария. Ремонтные работы уже ведутся. Электричество должно появиться в городе в течение часа. Светофоры на дорогах уже включили. Город подключают к системе резервного питания.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Брестом в ДТП перевернулся BMW с водителем, который 71 раз привлекался за нарушение ПДД
Лукашенко спел со студентами песню про советских комсомольцев
Девушка узнавала данные банковских карточек своих знакомых, а потом воровала оттуда деньги
В Минске пешехода переехали два раза
«Чтобы быть мужиками»: Лукашенко рассказал, как нужно заниматься спортом
Белорусов на разбившемся в Индонезии самолете не было
Лукашенко: «Если завтра с ружьем придется встать на защиту своей родины? Нам придется раздать каждому оружие»
За убийство младенца после домашних родов пинчанку приговорили к 11 годам колонии
За лишние суммы в жировках чиновников будут штрафовать
СК: гомельчанин, порезавший троих милиционеров в троллейбусе, исповедует радикальный ислам
Минчанина, который пропал после выписки из больницы, нашли погибшим
На футбольном матче в Минске впервые заметили бронетехнику с водометами
Белорусский боксер Иван Баранчик стал чемпионом IBF
В Браславском районе отдыхающая нашла в озере человеческий череп
Минское и брестское «Динамо» сыграли вничью, БАТЭ вырвал победу в Гомеле - и другие результаты чемпионата Беларуси
Владелец английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился на вертолете возле стадиона своей команды
Доставайте зонты: на 29 октября синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей
В Лунинце годовалую девочку убили из-за того, что ее плач мешал пьяной компании
Туристка из России нашла в озере человеческий череп
В Березовском районе перевернулась лодка, один человек утонул
Страшная авария под Радошковичами: четверо погибших, пятеро в тяжелом состоянии