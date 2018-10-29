Новоплоцк на несколько часов остался без света и воды

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-29T17:59:48+03:00

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Сегодня Новополоцк остался без электричества и воды. Электроснабжение исчезло ввезде - и в административных зданиях, и в жилых домах, на предприятиях, в детских учреждениях… Отключились даже светофоры на улицах. В некоторых многоквартирных домах водоснабжение было, но, как рассказывают новополочане, вода текла тонкой струйкой.

По свидетельствам жителей города, апокалипсис местного масштаба начался около трех часов дня.

По информации телекомпании «Вектор», из-за аварии на участке линии электропередач, снабжающей Полоцк и Новополоцк, произошла авария. Ремонтные работы уже ведутся. Электричество должно появиться в городе в течение часа. Светофоры на дорогах уже включили. Город подключают к системе резервного питания.