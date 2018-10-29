Лукашенко спел со студентами песню про советских комсомольцев
Участники съезда спели вместе с Александром Лукашенко.Источник: АТН новости Беларуси и мира
Сегодня Александр Лукашенко встречается с активистами Белорусского республиканского союза молодежи – эта организация стала чем-то вроде комсомольской организации при СССР. На встрече президент тепло отзывался о комсомоле. А в заключении встречи президент вместе с чиновниками и активистами спел песню про жизнь советских комсомольцев.
На рояле подыграл младший сын президента Николай. Кадр телеканала "Беларусь 1".
Лукашенко и другие поют «Песню о тревожно молодости». Ее написала Александра Пахмутова - «главный комсомольский композитор». В «Песне о тревожной молодости» композитор рисует, по мнению критиков своеобразный собирательный портрет советской молодежи, ее лучших гражданских черт, портрет, написанный в увлекательных, романтических тонах. И поэтому не нуждается в объяснении эпизод, происшедший когда-то на XV съезде Ленинского комсомола во Дворце съездов. Пахмутова не успела еще сойти с трибуны после выступления, как весь зал подхватил начатую кем-то песню:
Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот...