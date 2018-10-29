Под Брестом в ДТП перевернулся BMW с водителем, который 71 раз привлекался за нарушение ПДД

СЕГОДНЯ 18:54 2018-10-29T18:54:09+03:00

Под Брестом в аварии перевернулся BMW с водителем, который 71 раз привлекался за нарушение ПДД. Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

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Авария произошла 29 октября около двух часов ночи. По предварительной информации ГАИ, 29-летний житель агрогородка Клейники, управляя автомобилем марки «БМВ», двигался по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-гр.РФ». На шестом километре водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части, съехал в правый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание автомобиля на крышу.

В результате аварии водитель и 18-летний пассажир, житель агрогородка Олтуш, получили телесные повреждения и доставлены в Брестскую областную больницу.

Водитель привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения 71 раз, рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.