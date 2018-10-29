В Каменецком районе мужчина представился милиционером и принудил девушку к сексу
Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, ранее судимый нетрезвый 29-летний мужчина в апреле в городе Высоком Каменецкого района представился незнакомой девушке сотрудником правоохранительных органов. Под угрозой разоблачения ее якобы незаконных действий предложил проследовать с ним на «служебную» квартиру, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Прибыв на место, он сообщил девушке о возможности ограничить ее свободу. И чтобы этого не произошло, потребовал передать ему 80 рублей, понудил к вступлению с ним в половую связь.
Найдя в «служебной» квартире документы с фамилией мужчины, потерпевшая попросила по телефону подругу узнать о нем. Выяснив, что мужчина не тот, за кого себя выдавал, она стала задавать ему вопросы о его работе. В ответ он попросил ее уйти.
Суд Каменецкого района признал мужчину виновным в самовольном присвоении власти должностного лица по ст. 382, незаконном лишении свободы по ч. 1 ст. 183, вымогательстве по ч. 1 ст. 208, понуждении к действиям сексуального характера по ч. 1 ст. 170 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Приговор суда вступил в законную силу.