В Каменецком районе мужчина представился милиционером и принудил девушку к сексу

СЕГОДНЯ 20:05 2018-10-29T20:05:32+03:00

Он получил 4 года и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 50 базовых

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Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, ранее судимый нетрезвый 29-летний мужчина в апреле в городе Высоком Каменецкого района представился незнакомой девушке сотрудником правоохранительных органов. Под угрозой разоблачения ее якобы незаконных действий предложил проследовать с ним на «служебную» квартиру, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Прибыв на место, он сообщил девушке о возможности ограничить ее свободу. И чтобы этого не произошло, потребовал передать ему 80 рублей, понудил к вступлению с ним в половую связь.

Найдя в «служебной» квартире документы с фамилией мужчины, потерпевшая попросила по телефону подругу узнать о нем. Выяснив, что мужчина не тот, за кого себя выдавал, она стала задавать ему вопросы о его работе. В ответ он попросил ее уйти.

Суд Каменецкого района признал мужчину виновным в самовольном присвоении власти должностного лица по ст. 382, незаконном лишении свободы по ч. 1 ст. 183, вымогательстве по ч. 1 ст. 208, понуждении к действиям сексуального характера по ч. 1 ст. 170 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Приговор суда вступил в законную силу.