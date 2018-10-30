Спустя 21 год возобновляется авиасообщение между Минском и Кишиневом

СЕГОДНЯ 05:48 2018-10-30T05:48:41+03:00

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Во вторник, 30 ноября, авиакомпания «Белавиа» начинает выполнять регулярные полеты из Минска в Кишинев и обратно. Цена билетов – от 153 евро (в обе стороны). Напомним, до этого долететь до Кишинева можно было только с пересадкой – в Киеве, Москве и даже в Стамбуле. Теперь есть прямой рейс, время в полете – полтора часа.

Предполагается, что на первом рейсе Кишинев-Минск официальная молдавская делегация во главе с премьер-министром Павлом Филипом прилетит в Минск с официальным визитом.

Рейсы в столицу Молдовы осуществляются пять раз в неделю. Вылеты из Минска – в 13:10 по вторникам, четвергам и воскресеньям, в 08.00 – по понедельникам и пятницам. Из Кишинева самолеты будут вылетать в 14:40 (по вторникам, четвергам и воскресеньям) и в 09.30 (по понедельникам и пятницам), а прилетать в «Минск» в 16:40 и 11.30 соответственно. Полеты осуществляться на самолетах Embraer 175 и CRJ-200, вместимостью 64 пассажиров эконом-класс и 12 – бизнес-класса. Кстати, Кишинев стал 51 регулярным направлением авиакомпании, а Молдова – 27 страной в географии полетов белорусского перевозчика.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Прямой рейс Минск-Кишинев был еще во времена СССР. В 1995–1997 годах из Кишинева в Минск летали самолеты компании Air Moldova. Потом прямое авиасообщение прервалось.

До недавнего времени лететь из Минска в Кишинев нужно было через Киев, Москву и даже Стамбул. Интересный парадокс: из-за запрета пролета российских самолетов над Украиной, российские авиакомпании летают из Москвы в Кишинев в облет – над Беларусью.

Из-за запрета пролета российских самолетов над Украиной, российские авиакомпании летают из Москвы в Кишинев в облет – над Беларусью.

В июле прошлого года о возможности возобновления регулярного сообщения заявил после встречи с Лукашенко президент Молдовы Игорь Додон. О проведении работы в этом направлении сообщалось и в сентябре прошлого года. В апреле этого года эту же мысль он повторил уже в Кишиневе, когда принимал Лукашенко. По словам Додона, открытие рейса должно произойти «в ближайшее время». По словам главы молдавского государства, прямой рейс между Минском и Кишиневом даст возможность работать бизнесу и поможет развивать туристические связи между странами. А в сентябре стало понятно, что рейс откроется примерно через месяц.