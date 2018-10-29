Александр Лукашенко пообещал приехать на тысячелетие Бреста

СЕГОДНЯ 21:09 2018-10-29T21:09:10+03:00

Оно будет праздноваться в 2019 году

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Брестские представители БРСМ, с активом которого сегодня встречался президент Беларуси, пригласили его на празднование юбилея города.

– Я с большим удовольствием, даже если бы вы меня не пригласили, приехал бы. А так у меня будет повод - молодежь пригласила, – приводит слова Александра Лукашенко belta.by.

Он также подчеркнул, что большое внимание уделяет развитию всех регионов страны, в том числе и Брестчины. Именно благодаря вниманию государства область получила развитие по всем направлениям.

Молодежь в свою очередь рассказала о патриотическом воспитании, о создании в Бресте патриотического центра.

Первый в стране Молодежный патриотический центр был создан на базе комплекса "Брестская крепость-герой". Он объединяет краеведов, поисковиков, исторических реконструкторов. В центре организованы занятия по военно-прикладным видам спорта, допризывной подготовке.