В Куропатах проходит «Ночь расстрелянных поэтов»

СЕГОДНЯ 21:26 2018-10-29T21:27:08+03:00

Поэтические чтения при свечах начались в восемь часов вечера

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Как пишет "Наша ніва", здесь ожидаются выступления поэтов и бардов.

На мероприятии будет осуществляться сбор денег на обустройство Куропат. В этом году на 70 новых больших крестов вокруг Куропат было собрано около 9000 рублей. В планах поставить еще 57 огромных новых крестов, чтобы обнести ими весь периметр Куропат.

– Сегодняшние литературные чтения не являются ни политической акцией, ни каким-то перформансом – мы отдадим дань памяти расстрелянным писателям, – сообщают инициаторы.

Первая «Ночь расстрелянных поэтов» прошла в прошлом году.

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