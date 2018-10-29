В Витебской области двое мужчин продавали огнестрельное оружие

СЕГОДНЯ 21:36 2018-10-29T21:36:51+03:00

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Мужчины были задержаны во время одной из сделок по продаже оружия в Дубровенском районе. Один из подозреваемых – 63-летний житель этого района, второй – неработающий житель Орши, ранее был судим по ч. 3 ст. 281 УК за незаконную добычу рыбы.

Среди оружия, которое сбыли мужчины, – пистолет типа ПММ калибра 9 мм, изготовленный самодельным способом из составных частей различного оружия с приспособлением для бесшумной стрельбы, а также Beretta калибра 9 мм.

Оба пистолета по заключению баллистической экспертизы являются огнестрельными и пригодны для использования по своему назначению. Также было изъято другое оружие, по нему проводится баллистическая экспертиза, сообщила belta.by официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.