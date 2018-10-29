«Как хочу – так и хожу». По Бресту гулял мужчина в мини-юбке

СЕГОДНЯ 22:06 2018-10-29T22:06:58+03:00

По Бресту гулял мужчина в мини-юбке. Фото с сайта brestcity.com

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Необычного человека заметили днем 27 октября в Бресте случайные прохожие, пишет портал brestcity.com. Он гулял по микрорайону «Восток».

Прогулка не осталась незамеченной – мужчину увидели милиционеры и отвели в Московский РОВД.

Анализ выявил в крови мужчины 2,6 промилле алкоголя. Свой внешний вид он прокомментировал просто: «Как хочу – так и хожу».