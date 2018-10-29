«Как хочу – так и хожу». По Бресту гулял мужчина в мини-юбке
Его задержала милиция [ВИДЕО]
По Бресту гулял мужчина в мини-юбке. Фото с сайта brestcity.com
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Необычного человека заметили днем 27 октября в Бресте случайные прохожие, пишет портал brestcity.com. Он гулял по микрорайону «Восток».
Прогулка не осталась незамеченной – мужчину увидели милиционеры и отвели в Московский РОВД.
Анализ выявил в крови мужчины 2,6 промилле алкоголя. Свой внешний вид он прокомментировал просто: «Как хочу – так и хожу».
Лысого мужчину в мини-юбке заводят в РОВД. Брест.По Бресту гулял мужчина в мини-юбке