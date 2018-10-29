Поражение от «Амура» стало одиннадцатым подряд для «Динамо». Новый гендир не считает, что виноват только тренер

СЕГОДНЯ 22:19 2018-10-29T22:21:43+03:00

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После выездной серии минское «Динамо» вернулось на родной лед. Сегодня в соперниках был «Амур» - 11-я команда (из 13-ти) Восточной конференции. Казалось бы, есть предпосылки, чтобы прервать серию из 10 матчей без побед. Но придется попробовать в следующий раз...

К 12-й минуте уже было 0:2, хотя гости бросили по воротам всего два раза. Весь матч «зубры» догоняли в счете, но так и не смогли хотя бы сравнять счет. В итоге - 3:6. Одиннадцатое поражение подряд.

Вступивший в должность генерального директора клуба Дмитрий Басков заявил, что в поражениях нет вины одного Горди Дуайера.

- Вы знаете, нельзя обвинять одного человека в каких-то неудачах. В неудачах, как правило, виновата команда. Но не игроки, а команда как объединение людей, которые делают ту работу, которая должна привести к определенному результату. Поэтому я не готов сказать, что конкретно Дуайер виноват в этом, или тренерский штаб, или какие-то, может, легионеры, или белорусы… Мы знаем, что есть проблема, знаем, что проблемы требуют изменений. Мы будем анализировать ситуацию, включаться во все процессы изнутри — и изменения, конечно же, последуют, - сказал Басков в эфире «Динамо»-шоу на клубном канале в youtube.

ДИНАМО Минск — АМУР — 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 — Руденков (Дедунов, 2.35). 0:2 — Пьянов (Горшков, Файзуллин, 11.46 — бол.). 0:3 — Дедунов (Файзуллин, 27.21). 1:3 — Пулккинен (Казионов, Хауден, 32.33 — бол.). 1:4 — Дедунов (Рассказов, Руденков). 1:5 — Файзуллин (Горшков, Пьянов, 35.07). 2:5 — Ковыршин (Китаров, Знахаренко, 35.54). 2:6 — Кузнецов (Филиппи, 48.45). 3:6 — Степанов (Хенкель, Ковыршин, 50.29).

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