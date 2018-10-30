В Бресте ищут 15-летнюю девушку, которая уже не раз уходила из дома
На этот раз ее нет уже четыре дня
Фото: скриншот.
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15-летняя Татьяна Козлова живет в деревне Чернавчицы Брестского района. Она ушла из дома около пяти часов вечера 26 октября. Куда ушла - никто не знает.
По сообщениям родственников, она неоднократно уходила из дома, но на этот раз пропала. Ее ищут уже четыре дня.
Она высокая - 176 см, светлые волосы. Была в короткой синей куртке с розовыми вставками, черных джинсах и белых кроссовках.
Если вы ее видели или что-нибудь знаете, позвоните по телефону +375 33 698-94-27 или +375 33 666-60-33.