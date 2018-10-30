«29 октября - 100 лет комсомолу, 31 октября – Хеллоуин»: Владимир Цеслер поздравил всех значком с черепом

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-30T09:16:41+03:00

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Владимир Цеслер - знаменитый дизайнер, который изобразил Беларусь в виде драника, залил «Кока-Колу» в трехлитровую банку и окрасил белорусские Раубичи в голубой цвет, представив их в виде полей рок-фестиваля Вудсток на рекламном плакате джинсов Levi’s. Плакат забрали в Лувр. От Владимира Цеслера подсознательно ждешь эпатажа. Получается всегда иронично и со вкусом.

На этот раз он поздравил всех сразу с двумя праздниками - столетием комсомола и Хэллоуином. Получилось невероятно органично: