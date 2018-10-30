МЧС спасли от смерти 150 коров

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-30T09:29:26+03:00

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ЧП произошло в Браславском районе. На ферме в деревне Друйск загорелась ферма, ее сотрудники вызвали спасателей.

Когда прибыл пожарный аварийно-спасательный пост, вовсю горела крыша фермы. Внутри был сторож и 150 коров. Работники хозяйства помогли всех эвакуировать, никто не пострадал от огня – ни люди, ни животные. Когда пожар потушили, всех вернули на свои места.

Фото: vitebsk.mchs.gov.by

Сгорело 20 квадратных метров кровки и пять квадратных метров потолочного перекрытия.