МЧС спасли от смерти 150 коров
Спасателей вызвали сотрудники загоревшейся фермы в деревне Друйск
Фото: vitebsk.mchs.gov.by
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ЧП произошло в Браславском районе. На ферме в деревне Друйск загорелась ферма, ее сотрудники вызвали спасателей.
Когда прибыл пожарный аварийно-спасательный пост, вовсю горела крыша фермы. Внутри был сторож и 150 коров. Работники хозяйства помогли всех эвакуировать, никто не пострадал от огня – ни люди, ни животные. Когда пожар потушили, всех вернули на свои места.
Фото: vitebsk.mchs.gov.by
Сгорело 20 квадратных метров кровки и пять квадратных метров потолочного перекрытия.