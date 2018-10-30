Ударил в живот, вывихнул палец: 22-летний безбилетник избил контролера

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-30T11:48:53+03:00

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Это далеко не первый случай драк с контролерами в этом году. В июне контролер из Минска подралась на остановке с пассажиркой, в июле безбилетник из Барановичей на просьбу оплатить штраф ответил ударом по лицу контролера.

Свежий инцидент случился в автобусе №6 в Барановичах. На остановке «Улица Красноармейская» контролер подошла к 22-летнему парню, попросила предъявить оплату проезда. Он ничего не предъявил, платить штраф тоже отказался. Даже хуже: он ударил контролера в живот и попытался убежать. Контролер попытался его задержать, заяц вывернул ему большой палец на руке. Скручивали драчуна милиционеры.

В отношении безбилетника возбудили уголовное дело по статье «Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности», сообщает nashkraj.by.