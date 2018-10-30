В Россию не пустили 19 тонн сыра из Беларуси
27 октября сотрудники пункта пропуска Красная Горка задержали большой сырный груз
Сыр отправили обратно в Беларусь.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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У груза были документы: ветсертификат выдала белорусская Госветслужба.
Отправитель 18 977 сыра - ООО «Террафуд», зарегистрированное в Дзержинском районе Минской области. Изготовитель - Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный комбинат»: для этого предприятия, согласно документам Россельхознадзора, действует запрет на поставки продукции в Россию.
Напомним, ограничения на поставки появились в марте 2018 года.