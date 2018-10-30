2018-10-30T11:47:54+03:00
Экономика

В Россию не пустили 19 тонн сыра из Беларуси

27 октября сотрудники пункта пропуска Красная Горка задержали большой сырный груз
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Сыр отправили обратно в Беларусь.Сыр отправили обратно в Беларусь.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

У груза были документы: ветсертификат выдала белорусская Госветслужба.

Отправитель 18 977 сыра - ООО «Террафуд», зарегистрированное в Дзержинском районе Минской области. Изготовитель - Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный комбинат»: для этого предприятия, согласно документам Россельхознадзора, действует запрет на поставки продукции в Россию.

Напомним, ограничения на поставки появились в марте 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сергей Румас: «Прошу взять под усиленный контроль ситуацию с ценами»
Европейский банк даст Беларуси кредит на 42,45 млн евро на строительство МКАД-2
Группа Nizkiz будет выступать в Минске два дня подряд, потому что все билеты раскупили за месяц до концерта
«Дождь начнется в течение получаса»: в Беларуси работает карта осадков
Ударил в живот, вывихнул палец: 22-летний безбилетник избил контролера
МЧС спасли от смерти 150 коров
«29 октября - 100 лет комсомолу, 31 октября - Хеллоуин»: Владимир Цеслер поздравил всех значком с черепом
В Бресте ищут 15-летнюю девушку, которая уже не раз уходила из дома
Спустя 21 год возобновляется авиасообщение между Минском и Кишиневом
Поражение от «Амура» стало одиннадцатым подряд для «Динамо». Новый гендир не считает, что виноват только тренер
«Как хочу - так и хожу». По Бресту гулял мужчина в мини-юбке
В Витебской области двое мужчин продавали огнестрельное оружие
В Куропатах проходит «Ночь расстрелянных поэтов»
Александр Лукашенко пообещал приехать на тысячелетие Бреста
В Каменецком районе мужчина представился милиционером и принудил девушку к сексу
Под Брестом в ДТП перевернулся BMW с водителем, который 71 раз привлекался за нарушение ПДД
Лукашенко спел со студентами песню про советских комсомольцев