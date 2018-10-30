2018-10-30T11:47:13+03:00
Общество

«Дождь начнется в течение получаса»: в Беларуси работает карта осадков

Ее запустил сервис "Яндекс.Погода"
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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Карта с прогнозом погоды (доступна здесь) обновляется раз в десять минут и может «заглядывать в будущее» на два часа. Разработчики обещают, что пользователи смогут узнать метеорологическую обстановку вплоть до конкретного района:

- Например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдет его стороной.

Кроме того, что на главной странице выводятся предупреждения: «Дождь начнется в течение получаса» или «В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится».

Свои прогнозы сервис основывает на спутниковых снимках, которые обрабатывает нейронная сеть.

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