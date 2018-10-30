2018-10-30T12:01:16+03:00
Звезды

Группа Nizkiz будет выступать в Минске два дня подряд, потому что все билеты раскупили за месяц до концерта

Ажиотаж такой, что организаторы были вынуждены объявить вторую дату
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: https://vk.com/nizkizФото: https://vk.com/nizkiz
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В Минске редко бывают солдауты - ситуации, когда перед концертом раскуплены все билеты. В 2017 году такое было буквально несколько раз: на февральском концерте «Ленинграда» (сразу после выхода песни про лабутены), на возвращении Михалка с программой «Ляпис-98» и на концерте российского рэпера Oxxxymiron, который вынужден был дать два концерта.

В этом году этого добилась только одна группа - Nizkiz из Могилева. И это при том, что группа очень много выступала в Минске.

Nizkiz - Як спыняецца цiшыня (Минск, 25 марта 2018).

Был аншлаговый концерт в клубе Re:Public в марте, выступление на Дне воли, на благотворительном концерте «Помоги детям вместе с нами», летом во дворике исторического музея и на фестивале Наш дзень, в октябре на фестивале «Рок за жыццё»...

Билеты продавались с 27 августа. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Билеты продавались с 27 августа.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Билеты на концерт 24 ноября появились в продаже 27 августа - за три месяца. Изначально они стоили 15 рублей, потом подорожали до 20.

26 октября организаторы сообщили, что осталось всего шесть билетов - и буквально через несколько часов официально объявили солдаут.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Но желающие остались, поэтому было принято решение организовать еще один - 25 ноября. Билеты на второй концерт стоят 20 рублей.

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NIZKIZ - Небяспечна.

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