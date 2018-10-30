2018-10-30T12:49:58+03:00
Общество

Европейский банк даст Беларуси кредит на 42,45 млн евро на строительство МКАД-2

Договор подписали 30 октября 2018 года
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Фото: открытые источники.Фото: открытые источники.
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Европейский банк реконструкции и развития и белорусское правительство 30 октября подписали соглашение: банк даст стране кредит на 42,45 млн евро и возьмет комиссию в 424,5 тысячи евро. Текст договора опубликовали на Национальном правовом портале.

Деньги потратят на строительство второй кольцевой дороги Р-80 «Слобода — Паперня» длиной 14,77 км.

Кроме кредита банк готов выделить грант на суму до 500 000 евро на модернизацию структуры управления дорожным хозяйством.

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