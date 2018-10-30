Сергей Румас: «Прошу взять под усиленный контроль ситуацию с ценами»

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-30T13:34:36+03:00

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- Инфляция находится в заданных параметрах - 3,7% к декабрю 2017 года при прогнозе на девять месяцев не более 4,3%, - сказал премьер-министр Сергей Румас. - В сентябре произошел резкий рост на 0,8%, до конца года еще два месяца. Прошу министра антимонопольного регулирования и торговли, всех руководителей взять под усиленный контроль ситуацию с ценами.

Обсудили также экспорт товаров и услуг, сельское хозяйство. Там сложно:

- В растениеводстве просели на 4,1% к уровню прошлого года. Сейчас уже завершаем уборку.

Александр Лукашенко постановил закончить все работы 7 ноября, передает belta.by.

- Стоит задача до конца года как минимум удержать положительные тенденции, сложившиеся в экономике. От этого зависит выполнение пятилетки. Прошу сконцентрироваться на конкретных мерах, которые позволят обеспечить выполнение задач в текущем году.