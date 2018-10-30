2018-10-30T14:12:47+03:00
Общество

Сегодня обладателя столичной квартиры от «Евроопт» определит певец Владимир Маркин

Помимо этого будут разыграны пять автомобилей и более 20 000 денежных призов
Яна ПТИЧКИНА
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Сегодня станут известны победители 92-го тура игры "Удача в придачу!"Сегодня станут известны победители 92-го тура игры "Удача в придачу!"
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Совсем скоро мы узнаем имена победителей 92-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Главному счастливчику достанется собственная квартира в Минске по адресу ул. Академика Карского, 8. А разыграет ее известный советский и российский певец и композитор, исполнитель хитов «Сиреневый туман» и «Я готов целовать песок» Владимир Маркин! Он не только примет участие в розыгрыше, но исполнит для зрителей свои лучшие песни и устроит автограф-сессию для покупателей «Евроопт».

Помимо этого своих обладателей найдут еще пять автомобилей «Джили Эмгранд». Победителей помогут определит звездные гости - «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич и дизайнер Юлия Латушко, которая разработала дизайн конкурсного платья для Марии и форму белорусских спортсменов для участия в II Европейских играх. А еще будет разыграно более 20 000 денежных призов!

Розыгрыш 92-го тура состоится в 18.20 в столичном ТРЦ «Е-Сити» по адресу ул. Денисовская, 8. Следить за розыгрышем также можно в прямом эфире на канале ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и официальных страничках «Евроопт» в соцсетях. Кстати, на сайте evroopt.by в разделе игры «Удача в придачу!» уже опубликован список всех участников 92-го тура и их игровых кодов. А после розыгрыша здесь же будет опубликован список победителей. Желаем всем удачи!

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